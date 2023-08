Bari-Palermo 0-0 | Corini | “Era solo la prima partita | campionato lungo”

(Di sabato 19 agosto 2023) “Ci siamo conquistati un calcio di rigore e abbiamo creato tante occasioni contro un avversario molto forte che ha giocato per vincere, diamo meriti anche a loro. Sicuramente dobbiamo analizzare quello che è successo e trovare una soluzione”. Queste le parole dell’allenatore del, Eugenio, riportate dal Giornale di Sicilia, dopo lo 0-0 contro ilnonostante due uomini in più, un rigore fallito e un gol poi annullato col Var nel recupero: “Erala, dobbiamo subito pensare a vincere a Reggio Emilia contro la Reggiana. Il”. SportFace.

