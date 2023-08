Barcellona-Cadice | probabili formazioni

(Di sabato 19 agosto 2023) Ilcercherà di ottenere la prima vittoria della Liga 2023-24 quando domenica 20 agosto sera accoglierà ilal Camp Nou. I catalani sono stati costretti a un pareggio senza reti dal Getafe nell’esordio stagionale dello scorso fine settimana, mentre ilè partito con una vittoria battendo l’Alaves per 1-0 in casa. Il calcio di inizio diè previsto alle 19:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreLa scorsa stagione ilha dimostrato di essere la squadra migliore della massima serie spagnola, vincendo il titolo con quattro partite di anticipo e finendo con 10 punti di vantaggio sul Real Madrid secondo in classifica. Tuttavia, ...

218 - Telecronaca: Alberto Pucci) Domenica 20 Agosto ore 19:30vs(diretta Sky Sport Bar 3 - can. 218 - Telecronaca: Elia Faggion) DIGITAL - NEWS ( www. Digital - News.it ) grazie ......modo migliore " Xavi ha parlato dei cambiamenti nella leadership tecnica del club del'...Stanchezza e alte temperature non fanno bene allo spettacolo o ai calciatori" Come giocherà a...Poi tutta Liga spagnola: alle 19:30 il big matchvedrà Federico Zanon al racconto, mentre in serata la sfida tra Betis e Real Madrid avrà la telecronaca di Lorenzo Del Papa. Gran ...

Barcellona-Cadiz (domenica 20 agosto 2023 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. Prima vittoria per i b... Infobetting

Pronostici Liga 2023-24 2a giornata. Analisi di tutte le partite del campionato di calcio spagnolo e free pick su Osasuna-Athletic Bilbao.Il mister blaugrana è stato squalificato per due giornate dopo il rosso preso durante la partita. Xavi, allontanato dall'arbitro Cesar Soto Grato per proteste, è stato punito per gli insulti ...