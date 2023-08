Barbie | ecco quanto ha guadagnato Margot Robbie | spunta la cifra incredibile

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 19 agosto 2023) E’ stato un vero e proprio successo quello del film, il quale continua ad incassare milioni in tutto il mondo. A fronte di una pubblicità da primi della classe, la pellicola ha già raccolto di 1,183 miliardi di dollari, diventando in breve tempo il venticinquesimo film con maggiori incassi nella storia del cinema. Anche in Italia il film sta spopolando, avendo già raggiunto 27,9 milioni di euro. Questi numeri incredibili hanno ricoperto d’oro anche la protagonista, la quale ha ricevuto un cachet impressionante.: pioggia d’oro per il film Dopo quasi un mese di programmazione si può dire che il mondo rosa diè diventato di colore oro, ini profitti sono a dir poco clamorosi. 1,183 miliardi di dollari da tutto il mondo, di cui 27,9 milioni di euro ...