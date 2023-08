Barbara D' Urso? Presto | tam tam impazzito sulla ex regina di Mediaset

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 agosto 2023) Girano voci pesanti sul futuro diD'. Come noto, qualche settimana la ormai ex conduttrice di Pomeriggio 5 è stata fatta fuori dai palinsesti di, per volontà dell'ad Pier Silvio Berlusconi intenzionato a tagliare ogni ponte con la cosiddetta tv trash. Una decisione clamorosa, per due motivi: Carmelita negli ultimi 10 anni è stato il volto forse più rappresentativo e amato del gruppo, presenza fissa a Canale 5 dov'era arrivata a condurre anche 4 programmi di grande successo contemporaneamente. Secondo punto: il contratto conè ancora in corso, e di fatto la vede bloccata fino al 31 dicembre. Un dettaglio non da poco che, non a caso, ha fatto protestare la diretta interessata. Su Instagram, Carmelita si limita per ora a testimoniare quotidianamente, o quasi, le sue vacanze con gli ...