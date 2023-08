Barbara d’Urso | gossip sul suo presunto cachet in Mediaset

(Di sabato 19 agosto 2023)oggi è finita al centro di un. Tutto è nato nelle scorse ore quando il portale Dagospia, ponendo uno dei suoi classici indovinelli, ha scritto: “Un volto noto del piccolo schermo non sta vivendo un momento fortunato ma dimentica di raccontare nelle sue uscite pubbliche un dettaglio mica da poco. Negli ultimi quattro anni ha ottenuto uncomplessivo di quindici milioni di euro. Sì, quindici milioni di euro. Di chi si tratta?”. Di chi si tratta? A rispondere a questo indovinello è stato FanPage che ha fatto un nome e un cognome:. Secondo il sito di informazione il “volto noto del piccolo schermo” che non starebbe vivendo “un momento fortunato” e che avrebbe ottenuto uncomplessivo “di quindici milioni di euro” sarebbe ...

ha detto "addio" a Mediaset , ma dietro la decisione presa da Pier Silvio Berlusconi a inizio estate sembra esserci molto di più: i retroscena sono legati al cachet della conduttrice , ...A dare una risposta è Fanpage , che citando fonti bene informate fa il nome di. La conduttrice, che come noto non condurrà la nuova stagione di Pomeriggio Cinque al via a settembre, ...Pomeriggio Cinque sta per ripartire e, com'è ormai noto, lo farà senza la sua storica conduttrice:, attualmente fuori dai piani di Mediaset . Al suo posto Myrta Merlino , già protagonista di un nuovo (e tanto discusso) promo sulla nuova edizione del programma pomeridiano. ...