Barbara D’Urso e il gossip sui 45 milioni di euro a Mediaset | è davvero troppo?

ha detto "addio" a Mediaset , ma dietro la decisione presa da Pier Silvio Berlusconi a inizio estate sembra esserci molto di più: i retroscena sono legati al cachet della conduttrice , ...A dare una risposta è Fanpage , che citando fonti bene informate fa il nome di. La conduttrice, che come noto non condurrà la nuova stagione di Pomeriggio Cinque al via a settembre, ...Pomeriggio Cinque sta per ripartire e, com'è ormai noto, lo farà senza la sua storica conduttrice:, attualmente fuori dai piani di Mediaset . Al suo posto Myrta Merlino , già protagonista di un nuovo (e tanto discusso) promo sulla nuova edizione del programma pomeridiano. ...

Perché Barbara D'Urso è uscita da Mediaset: il nodo prime serate e ... Fanpage.it