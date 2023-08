Bancomat in tilt | clienti in fila per fare prelievi illimitati

(Di sabato 19 agosto 2023) Bank of Ireland si è scusata per un problema informatico che ha consentito ad alcunidi prelevare denaro che non avevano nei propri conti presso i. Secondo quanto riporta il ' ...

Bank of Ireland si è scusata per un problema informatico che ha consentito ad alcuni clienti di prelevare denaro che non avevano nei propri conti presso i. Secondo quanto riporta il ' Guardian ' la banca ha affermato di aver risolto il temporaneo "problema tecnico" che aveva consentito anche trasferimenti oltre i limiti dei clienti verso altri ...Nelle scorse ore, infatti, un grave problema informatico ha causato un bug non di poco conto nel sistema , mandando inche hanno permesso agli utenti di prelevare o trasferire più ...- - > Ieri il sistema automatico di erogazione della Bank of Ireland è andato inper opre - REUTERS . La gioia è durata poco. La Bank of Ireland si è "scusata" dopo che un ...sportelli...

Bancomat in tilt consentono prelievi a chi non ha soldi, Atm presi d'assalto e prelevamenti record Fanpage.it

Bank of Ireland si è scusata per un problema informatico che ha consentito ad alcuni clienti di prelevare denaro che non avevano nei propri ...La banca, dal canto suo, ha spiegato che all’origine dell’episodio si sarebbe verificato un problema tecnico che a sua volta avrebbe causato un errore di sistema, mandando in tilt i servizi di home ...