Banche | Codacons | La Bce non ostacoli la tassa italiana

Leggi su ildenaro

(Di sabato 19 agosto 2023) “La Bce è pronta ad inviare una lettera al governo sugli extra-profitti. Si tratta di un’ingerenza incomprensibile e inaccettabile; è una misura già approvata in altri Paesi e giustificata dai lauti guadagni delle”. Lo afferma ila proposito della norma sugli extra-profitti delle, che aggiunge: “Se necessario l’associazione denuncerà Lagarde per ingerenza indebita in affari dello Stato”. Per l’associazione è “una misura sacrosanta alla luce dei lauti guadagni di questi ultimi mesi”. Il, che “se necessario denuncerà la Bce nella persona della stessa Lagarde per ingerenza indebita in affari dello Stato”, parla “di ingerenza inaccettabile: queste interferenze rispetto a una misura sacrosanta sono infatti del tutto fuori luogo. Che leabbiano maturato extra-profitti ...