Bambina di 12 anni resta impigliata con i capelli nel bocchettone della piscina a Rimini | è in coma

(Di sabato 19 agosto 2023) Nuovo dramma in: una bimba di 12è finita indopo un bagno nellaa Misano Adriatico () dove sta passando le vacanze con i genitori, residenti in Svizzera....

Negli ultimiil calendario è stato realizzato da diverse categorie di autori: fotografi molto ...'Calendario della Polizia di Stato 2024 per il progetto 'Nigeria - Per ogni bambino e: un ...Negli ultimiil calendario è stato realizzato da diverse categorie di autori: fotografi molto ..."Calendario della Polizia di Stato 2024 per il progetto "Nigeria " Per ogni bambino e: un ...Kiev: "Abbattuti 15 droni iraniani lanciati da Mosca" C'è anche unadi seitra i sette morti di un attacco missilistico russo, condotto sul centro di Chernihiv, in Ucraina . Lo riferisce ...

Lecco, trovato il corpo della bambina di 11 anni annegata dopo essersi tuffata nel lago di Como Open

Ricki, un bambino inglese di 8 anni, ha scritto a re Carlo III chiedendogli di intervenire per evitare l’abbattimento di alberi nella sua città ...Sono 7 i morti, tra cui un bambino di 6 anni, del bombardamento russo nella città ucraina settentrionale di Chernihiv. Lo riferisce la Reuters sul proprio sito citando il ministero dell'Interno di ...