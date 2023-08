Bagnaia in Austria conquista Pole e Sprint Race 

(Di sabato 19 agosto 2023) AGI - Pecco, con il tempo di 1'28"539, hato laposition nellaRace e nel GP di. per poi aggiudicarsi laRace. Per lui è la 16esimain carriera. Secondo posto per uno scatenato Maverick Vinales (Aprilia), a soli 37 millesimi. Terzo tempo per il sudafricano Brad Binder (Ktm, +0"114). Quarta posizione per l'altra Ktm di Jack Miller (+0"230), quinto Alex Marquez (Ducati Gresini, +0"289), sesta la Ducata Mooney di Luca Marini a 3 decimi. Settima l'altra Mooney di Marco Bezzecchi, ottavo Miguel Oliveira, nono il francese Fabio Quartararo con la Yamaha, decimo l'altro francese Johann Zarco (Ducati Prima PRamac, +0"574). Scivolata senza conseguenze per Aleix Espargarò. I piazzamenti dellaRace Il ...

Non poteva passare inosservata la presenza di Valentino Rossi al Gran Premio d'di MotoGP che si sta correndo in questo week end sulla pista dello Spielberg Red Bull Ring.di Pecco...E Marc Marquez Per ora Honda, ma occhio alla suggestione 'dream team' di KTM nel 2024 GP, ... Ducati factory FRANCESCO(confermato) Vai alla FotogalleryDopo il venerdì di libere non partiva esattamente da favorito, eppure Peccoha dominato il sabato del GP d'con una pole position clamorosa e una gara in cui non è stato mai in discussione. La cosa incredibile Ormai questa è la nuova normalità di Cosimo ...

MotoGP: “Prima di guardare i video ero convinto di essermi meritato il long lap, poi però, vedendole ho cambiato idea. Quando ho colpito Savadori lui ha guardato dalla parte opposta. Strano. Significa ...Ecco le dichiarazioni dei primi tre classificati della gara sprint del Gran Premio d’Austria classe MotoGP, virgolettati di formulapassion.it. Francesco Bagnaia: “Oggi è stata una gara dura per il ...