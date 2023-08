Aurora Ramazzotti | alle critiche per la foto provocante postata lei risponde così!

continua a far parlare di sé: da quando è diventata mamma, le critiche verso la 26enne figlia di Michelle Hunziker ed Erossono notevolmente aumentate. Ma, per fortuna, la ...il pancino galleggia 18/08/23 Fotogallery -nuda sotto la doccia e scoppia la polemica social 18/08/23 Fotogallery - Luca Argentero in vacanza con la famiglia 17/08/23 Fotogallery - ...'Ho rubato questi tacchi a mia mamma così, per provare un brivido (li metto 2 volte all'anno) e niente, non riesco a camminarci... ma voi come fate':lo ha chiesto ai suoi seguaci su Instagram. In una storia, in particolare, l'influencer ha pubblicato la foto delle scarpe in questione. Poi, in una storia successiva, ecco un video ...

Aurora Ramazzotti nuda sotto la doccia travolta dagli hater e lei risponde... citando Mahmood TGCOM

Aurora Ramazzotti è finita di nuovo al centro delle polemiche per uno scatto provocante postato sui social. Ecco cosa ha risposto agli haters!Aurora Ramazzotti risponde a chi l'ha criticata per la foto postata sul suo profilo social, in cui appare nuda sotto la doccia in giardino. L'influencer, sempre molto divisiva per le ...