Attenzione ai detergenti intimi | possono creare gravi irritazioni per mesi | ecco come riconoscere gli ingredienti “killer”

(Di sabato 19 agosto 2023) Arrossamento, prurito e bruciore nelletà: è l’esperienza poco desiderabile vissuta da tante persone (me compresa) dopo l’uso prolungato di alcunicontenenti sostanze irritanti. Cosa c’è in questa categoria di prodotti, che non dovrebbe esserci? Partiamo dalle profumazioni, che si sa piacciono sempre, ma letà non sono di certo le zone giuste per sperimentare le essenze aromatiche. I profumi di sintesi usati in cosmetica, proprio perché risultano essere dei potenti allergeni sono regolamentati attraverso la Direttiva 2003/15/CE che individua le 26 componenti da riportare necessariamente nella lista, quando la quantità supera lo 0,01% nei prodotti da risciacquo e lo 0,001% in quelli senza risciacquo. In questo elenco sono segnalati ad esempio il Citral, il ...