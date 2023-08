ATP Finals 2023 | Novak Djokovic ufficialmente qualificato a Torino

(Di sabato 19 agosto 2023) Era solo questione aritmetica, ma ora è arrivata anche quella.è il secondo giocatore, dopo lo spagnolo Carlos Alcaraz, ad aver ottenuto la qualificazione alle Nitto ATP, in programma al Pala Alpitour didal 12 al 19 novembre. La vittoria nei quarti di finale del Western & Southern Open a Cincinnati, contro l’americano Taylor Fritz, ha regalato al campione nativo di Belgrado i punti per mettere definitivamente in cassaforte il proprio pass per il Master di fine anno. Si tratta della sedicesima volta pere, insieme a Jimmy Connors, è al terzo posto nella graduatoria con più qualificazioni all’attivo nel torneo. Giova ricordare che l’asso serbo, l’anno scorso, ha eguagliato il record di sei trionfi dello svizzero Roger Federer. A novembre avrà la possibilità di ...

