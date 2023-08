ATP Cincinnati 2023 | Carlos Alcaraz | “Non sto esprimendo il mio massimo livello di gioco Contro Hurkacz sarà dura”

(Di sabato 19 agosto 2023) Altra partita e altro successo non semplice peral Masters 1000 di(Stati Uniti, cemento). Dopo le vittorie in tre setl’australiano Jordan Thompson e lo statunitense Tommy Paul tra secondo turno e ottavi di finale (dopo il bye al primo turno), il numero 1 al mondo ha faticato anche ieri sera ai quarti prima di sconfiggere l’australiano Max Purcell per 4-6 6-3 6-4 dopo ben due ore e 13 minuti di. “Non sapevo molto di Max prima di questa partita, ma mi ha impressionato molto – ha affermatoin conferenza stampa dopo la vittoria -. Gioca abbastanza bene, ha un buon servizio ed è bravo nela rete. È stata davveroper me, ma sapevo che stava giocando bene in questo periodo. Sono davvero felice di ...

...si adatta meglio al suo gioco' Altro successo in tre set per Carlos Alcaraz in quel di. ...che però permette ad Alcaraz di rimanere ancora in lotta per mettere in bacheca il terzoMasters ...il campo è più veloce, quindi le condizioni si adattano meglio al suo gioco. Dovrò ... Photo Credit: Peter Staples/Tour AlcarazNel complesso una grande prestazione." Per il campione serbo avi è anche la possibilità ...di strappare raggiungere la quota punti necessari per la qualificazione matematica alle Nitto...

Alcaraz, che fatica con Purcell. Ma alla fine è in semifinale a Cincinnati La Gazzetta dello Sport

Carlos Alcaraz vince in due ore e tredici minuti la sfida con l’australiano Max Purcell ed entra per la prima volta nelle semifinali del Western & Southern Open di Cincinnati. Il ventenne spagnolo non ...Nell'altra semifinale la polacca Iga Swiatek e la statunitense Coco Gauff, che ha battuto l'azzurra Jasmine Paolini ...