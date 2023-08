Atletico Madrid | gli segna e Simeone lo compra | trattativa lampo

(Di sabato 19 agosto 2023) L'sta chiudendo per Samu Omorodion. Il 19enne attaccante ha impressionatocon il Granada nella prima giornata di...

Secondo i media asiatici, nel mirino sarebbero finiti altri due centrocampisti: De Paul dell'e Calhanoglu dell' Inter.Poi, Nazionale,, Real, le altre mete meno fortunate. Fine carriera nel Parma (gennaio 2001) per un serio stress da panchina. In effetti la sua squadra dava spettacolo, sembrava ...Nella Liga MX colpo esterno dell'San Luis sul Puebla 2 - 1. Stesso punteggio ma a campi ... Nella Liga trasferta del Realcon l'Almeria alle 19.30 e in Ligue il PSG alle 21 affronta il ...

Rottura totale con l’Atletico: chiede la rescissione CalcioMercato.it

Il talento portoghese è pronto ad una nuova avventura, perché tornato all’Atletico Madrid dirà di nuovo addio dopo quanto accaduto in questi ultimi anni. Joao Felix è pronto a cambiare squadra ancora.Il pronostico del match valevole per il 2° turno de LaLiga: Betis Siviglia-Atletico Madrid vede i colchoneros nettamente favoriti ...