Atletica | Zane Weir scatenato ai Mondiali | 2° in qualifica con super misura | vola in finale con Leonardo Fabbri

(Di sabato 19 agosto 2023)si sonoti alladel getto del peso ai2023 dileggera. I due azzurri hanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo a Budapest in due modi completamente diversi: l’italo-sudafricano ci è riuscito con una sublime bordata da 21.82 metri piazzata al secondo tentativo (dopo un iniziale 20.81) e valsagli addirittura la seconda posizione; il toscano ha sudato freddo dopo un opaco 19.41 e un nullo, ma poi si è ricomposto ed è riuscito a spingersi fino a 20.74.ha abbondantementeato la norma difissata a 21.40 metri,ha chiuso al dodicesimo e ultimo posto ...

Weir in finale con il secondo lancio. Iapichino cerca la qualificazione nel lungo. Gianmarco Tamberi nell'alto, Yeman Crippa nel mezzofondo, Weir e Leonardo Fabbri nel peso. Iapichino nel salto in lungo ed i pesisti...

