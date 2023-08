Atletica | Seville spaziale 9 86 nelle batterie dei Mondiali Lyles lanciato | Kerley controlla | Jacobs si salva

(Di sabato 19 agosto 2023) Ledei 100 metri ai2023 dileggera hanno già smosso le acque e offerto indicazioni importanti in vista delle semifinali di domani pomeriggio, preludio all’atto conclusivo che incoronerà l’uomo più veloce del Pianeta. Il giamaicano Obliquesi è preso la pole position correndo un sublime 9.86 (vento nullo): il caraibico ha eguagliato il proprio personale ed è tornato al livello dei giorni migliori, riuscendo a battere addirittura lo statunitense Fred, Campione del Mondo che ha chiuso con il crono di 9.99 (sesto complessivo). Noahe Ferdinand Omanyala hanno dato vita a un ottimo spalla a spalla nella seconda batteria, dove il Campione del Mondo dei 200 metri ha prevalso in 9.95 contro il kenyano (9.97) in condizione di 0,6 m/s di vento ...

