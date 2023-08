Atletica | Pietro Arese in semifinale sui 1500 al Mondiale | “Sono molto contento | ho adottato una tattica mista”

(Di sabato 19 agosto 2023)centra agevolmente l’obiettivo di giornata e supera in scioltezza le batterie deimetri ai Campionati Mondiali 2023 dileggera, in corso di svolgimento a Budapest (in Ungheria). Il 23enne torinese ha gestito bene la sua heat, tagliando il traguardo in quarta posizione (passavano il turno i primi 6) con il tempo di 3’34?48 grazie ad un ultimo giro incisivo. “Diciamo che è stata una. Nella prima metà della gara ho giocato in difesa per capire come si sarebbe messa la situazione, poi quando Katir si è messo davanti ho capito che questa sarebbe stata la ripetizione della Coppa Europa, in cui lui era partito nell’ultimo 800 andando fortissimo“, racconta il piemontese classe 1999 ai microfoni della Rai. “A quel punto mipiazzato ...

Per non perdere neanche un istante delle emozioni dei Campionati Mondiali dileggera, su ...Nicolodi sarà il telecronista delle finali dei concorsi sui canali dedicati. Per il commento, ...Larissa Iapichino durante il Golden GalaMennea. (Getty Images) Leggi anche › Marcel ... Dove vedere in tv i Mondiali di2023 Per vedere tutte le gare dei Mondiali didi ...Alle 19.02 i 1500 maschili con tre atleti azzurri: Joao Bussotti nella seconda,Arese nella ... I Mondiali dileggera di Budapest 2023 saranno trasmessi in diretta tv in chiaro dalla ...

I Mondiali di atletica leggera 2023 cominciano oggi a Budapest e già nella prima giornata, sabato 19 agosto, saranno 22 gli italiani in gara, tutti in diretta tv e streaming tra Rai, Sky e Eurosport.Oggi sabato 19 agosto incominciano i Mondiali 2023 di atletica leggera. A Budapest (Ungheria) si alza il sipario sulla rassegna iridata e ben 22 azzurri saranno impegnati in questa giornata di apertur ...