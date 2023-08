(Di sabato 19 agosto 2023) Pietrosi è qualificato brillantemente alle semifinali deimetri ai2023 dileggera. L’azzurro ha interpretato in maniera intelligente la propria batteria, è risalito con efficacia quando stava per iniziare l’ultimo giro ed è rimasto nel gruppo di testa senza dover strafare. Passavano i primi sei di ogni serie e il quarto posto con ildi 3:48.48 premia meritatamente il nostro portacolori, che ha chiuso controllando la situazione alle spalle dell’olandese Niels Laros (3:34.25), dello spagnolo Mohamed Katir (3:34.34 per uno dei grandi favoriti della vigilia in ottica medaglie) e dello statunitense Cole Hocker (3:34.43). L’azzurrocon il tredicesimocomplessivo. JoaoNeves si è invece spento ...

Atletica, Pieto Arese avanza sui 1500 ai Mondiali. Bussotti e Meslek eliminati, Ingebrigtsen miglior tempo OA Sport

