Atletica | Mondiali In scena Tamberi e altri 13 azzurri

A Budapest comincia l'avventura dell'oro olimpico del salto in alto. ROMA - Saranno quattordici gli azzurri in gara nella mattinata di domani ai Mondiali di atletica di Budapest, in una giornata di ...

L'azzurra Larissa Iapichino si qualifica per la finale del salto in lungo femminile ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. La figlia d'arte centra la qualificazione con un salto da 6,73 m. La finale è in programma domani, domenica 20 agosto, alle 17. Stasera invece due ......82) e Leonardo Fabbri con la dodicesima ed ultima disponibile (20,74) conquistano la qualificazione per la finale del getto del peso ai Mondiali di atletica di Budapest, in programma questa sera a ...

Stano e Fortunato subito a caccia di un podio nella prima gara di marcia sui 20 km Inizia in mattinata dalla Piazza degli Eroi di Budapest, uno dei simboli della capitale ungherese, la diciannovesima…