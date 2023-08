Atletica | Mondiali 2023 | risultati 19 agosto Iapichino | Weir e Fabbri in finale Delusione Stano | primo oro spagnolo

L'azzurra Larissa Iapichino si qualifica per la finale del salto in lungo femminile aidileggera di Budapest 2023. La figlia d'arte centra la qualificazione con un salto da 6,73 m. La finale è in programma domani, domenica 20 agosto, alle 17. Stasera invece due ......82) e Leonardo Fabbri con la dodicesima ed ultima disponibile (20,74) conquistano la qualificazione per la finale del getto del peso aididi Budapest, in programma questa sera a ...Primo giorno di gare in programma a Budapest per idi. Ma a farla da padrone al momento è il maltempo che ha investito la capitale ungherese e che ha visto un netto stravolgimento del programma delle gare. La 20 km di marcia in ...

(Adnkronos) – L’azzurra Larissa Iapichino si qualifica per la finale del salto in lungo femminile ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. La figlia d’arte centra la qualificazione con un ...Si alza il sipario sui Mondiali di Budapest, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Subito 4 gare con medaglie in palio, compresa la 20 km di marcia maschile con Massimo… Leggi ...