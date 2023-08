Atletica | Mondiali 2023 | Italia fuori dalla finale nella staffetta 4×400 mista a Budapest

(Di sabato 19 agosto 2023) Niente impresa eche sfuma per l’in occasione della prima giornata dei Campionatidileggera, in corso di svolgimento a. La rimaneggiata formazione azzurra (priva di Vladimir Aceti e Davide Re) si è espressa su buoni livelli, arrivando anche abbastanza vicina al record nazionale ma non riuscendo ad entrare tra le 8 finaliste. Lorenzo Benati, Ayomide Folorunso, Riccardo Meli e Alice Mangione hanno completato la gara in 3’14?56, chiudendo al sesto posto la prima batteria e mancando quindi anche la possibilità di un eventuale ripescaggio per l’atto conclusivo. Ricordiamo che i frazionisti tricolori sono arrivaticapitale ...

L'azzurro, campione olimpico sulla distanza, abbandona la gara Delusione e ritiro per Massimo Stano nella gara della marcia 20 km che ha aperto idileggera di Budapest 2023. L'azzurro, campione olimpico a Tokyo sulla distanza, si è ritirato dopo circa 1h06' di gara. Il 31enne pugliese non è mai stato nelle prime posizioni ...Dopo lo slittamento a causa del maltempo, vittoria in rimonta dello spagnolo che supera al 15mo km Ikeda: crollo verticale del giapponese che era rimasto in testa fin dall'inizio ma che paga il ritmo ...Primo giorno di gare in programma a Budapest per idi. Ma a farla da padrone al momento è il maltempo che ha investito la capitale ungherese e che ha visto un netto stravolgimento del programma delle gare. La 20 km di marcia in ...

Marcia 20 km: oro a Martin, si ritira Stano Sky Sport

C'era grande attesa per la prova di Stano: la gara di oggi ha aperto il programma dei Mondiali di atletica leggera, in scena a Budapest. L'azzurro, che era 27° dopo 15 chilometri, ha alzato bandiera ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...