Atletica | Mondiali 2023 | Antonella Palmisano outsider di lusso nella 20 km di marcia dopo due anni di calvario

(Di sabato 19 agosto 2023)la grande delusione della gara maschile (con Francesco Fortunato migliore degli azzurri 11° ed il ritiro di Massimo Stano), l’Italia si proietta alla 20 km femminile dicon tanta voglia di riscatto in vista della seconda giornata dei Campionatidileggera, in programma a Budapest (in Ungheria).sarà ovviamente l’osservata specialeprova di domattina (partenza alle ore 7.15Piazza degli Eroi),undi dueche l’ha costretta a saltare l’ultima rassegna iridata a Eugene. La Campionessa Olimpica in carica, reduce da un biennio da incubo con tanti problemi fisici ed un’operazione all’anca ...

C'è attesa per idileggera che oggi vedono in programma le qualificazioni di due punte di diamante dello sport italiano: Larissa Iapichino (figlia di Fiona May e di papà Gianni, che è anche il suo ...L'azzurra Larissa Iapichino si qualifica per la finale del salto in lungo femminile aidileggera di Budapest 2023. La figlia d'arte centra la qualificazione con un salto da 6,73 m. La finale è in programma domani, domenica 20 agosto, alle 17. Stasera invece due ...Stasera si entra nel vivo deidicon le prime finali, ma facendo un salto in avanti andiamo a vedere i 14 azzurri impegnati nella mattina di domenica. Si comincia presto con la marcia: nella 20 km in gara la ...

Jacobs oggi ai Mondiali di Atletica: a che ora corre e dove vederlo in diretta TV e streaming Sport Fanpage

Budapest – La prima lunga sessione dei Mondiali, ritardata dal temporale che si abbatte su Budapest, si chiude con il sorriso di Ludovica Cavalli: la genovese riesce a mettere i piedi nelle semifinali ...Stano e Fortunato subito a caccia di un podio nella prima gara di marcia sui 20 km Inizia in mattinata dalla Piazza degli Eroi di Budapest, uno dei simboli della capitale ungherese, la diciannovesima… ...