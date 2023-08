Atletica | Massimo Stano si ritira ai Mondiali! 20 km di marcia bagnata | Fortunato 11° Martin trionfa

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023) L’Italia sperava di essere grande protagonista nella 20 km dimaschile che ha aperto i Mondiali 2023 dileggera, ma a Budapest la musica non è stata quella dei giorni di festa per il Bel Paese. I due azzurri di riferimento, ovveroe Francesco, non sono mai stati in lotta per le medaglie. I due pugliesi erano tra i più accreditati della vittoria, visto che sono rispettivamente il Campione Olimpico di Tokyo 2020 e il vincitore degli Europei a squadre, ma evidentemente lo stato di forma non è quello dei giorni migliori. Va precisato che l’inizio della competizione è slittato di un paio di ore rispetto al programma originario (dalle 08.50 alle 10.50) a causa dell’acquazzone che si è abbattuto sulla capitale ungherese e si èto sul bagnato, ...