Atletica | Marcell Jacobs vola in semifinale sui 100 metri ai Mondiali di Budapest

(Di sabato 19 agosto 2023)si è qualificato per le semifinali dei 100deidi, in programma domani – domenica, 20 agosto -, piazzandosi al terzo posto della sesta batteria con il tempo di 10”15. Davanti al campione di Tokyo, Sani Brown (10”07) e Watson (10”11). Non ce l’ha fatta, invece, Samuele Ceccarelli: l’azzurro si è piazzato al quarto posto nella sua serie, correndo in 10?26, tempo insufficiente per raggiungere le semifinali. Il campione olimpico ed europeo dei 100ha vissuto due anni tormentati a causa di problemi muscolari. In questa stagione ha corso una sola volta. Il suo tempo è il 200esimo al mondo e il 51esimo degli iscritti ai. August 19, 2023 Leggi anche: L’urlo di...

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Sport EuropeiJacobs vince l'oro nei 100 metri. FOTO Il campione olimpico a Tokyo 2020 si è imposto con il tempo di 9.95: ...Jacobs è nella semifinale iridata dei 100 metri e domani a Budapest tornerà nuovamente in azione nella contesa per lo scettro della velocità mondiale. In batteria il velocista azzurro non ha ...Mondiali di: il programma di domani 20 agosto . Fabbri da sogno: medaglia d'argento nel ...Jacobs corre nella settima serie della lunghissima serata dedicata ai quarti di finale dei ...

Undicesimo l’altro azzurro Zane Weir con 19,99. Nei 100 metri va in semifinale il campione olimpico Marcell Jacobs, terzo nella sua batteria in 10.15 (-0.4) mentre è eliminato Samuele Ceccarelli, ...Joe Kovacs, che assomiglia a un grosso mortaio e che si sente di casa per le sue radici magiare, allunga a 22,12, il neozelandese Tom Walsh, agonista di razza, sale a 22,05. Leonardo inventa una ...