Atletica | Marcell Jacobs sincero | “Non posso fare miracoli Vorrei un anno senza infortuni”

(Di sabato 19 agosto 2023), pur non convincendo, centra l’obiettivo minimo di giornata e supera il primo turno dei 100 metri accedendo alle semifinali dei Campionati Mondiali 2023 dileggera a Budapest (in Ungheria). Il Campione Olimpico in carica, protagonista di una stagione a dir poco travagliata dal punto di vista fisico, ha corso in 10.15 con vento leggermente sfavorevole (-0.5 m/s) conquistando la terza posizione nella sesta batteria e qualificandosi di fatto per un centesimo. “Era importante essere qui. Dopo tutti questi mesi era importante tornare a gareggiare. I 100 metri però non sino improvvisare. Non puoi pensare di9.80aver fatto allenamenti o competizioni per due mesi. Oggi è andata come è andata. A livello tecnico abbiamo tante cose da sistemare, però oggi ...

