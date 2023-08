Atletica | in ritardo tutte le gare dei Mondiali | cosa è successo e come cambiano gli orari

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023) Il forte acquazzone che si è abbattuto su Budapest ha rivoluzionato il programma della prima giornata dei2023 dileggera. Inizialmente la 20 km di marcia maschile è stata posticipata di un paio di ore (dalle 08.50 alle 10.50) e ora anche il calendario degli eventi in pista è stato modificato: l’inizio degli eventi presso lo stadio della capitale ungherese è slittato di un’ora, passando dalle 10.30 alle ore 11.30. Il maltempo sta purtroppo condizionando l’avvio della rassegna iridata, con l’auspicio che la pioggia non costringa a ulteriori rinvii nel corso di questa giornata. Si dovrebbe dunque partire alle ore 10.50 con la marcia, poi alle 11.30 spazio alle qualificazioni del getto del peso e a seguire tutti i vari eventi in pista, con una conclusione annunciata verso le ore 15.00. La sessione serale inizierà poi alle ore 19.00 ...