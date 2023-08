Atletica | il calendario di domani ai Mondiali 20 agosto | programma | orari | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023), domenica 20, è inla seconda giornata dei Campionati2023 dileggera. A Budapest saranno protagonisti tanti azzurri sin dal mattino, con una 20 km di marcia femminile che vedrà al via la campionessa olimpica in carica Antonella Palmisano. Debutto in questa edizione della rassegna iridata anche per Gianmarco Tamberi e Alessandro Sibilio. Il primo sarà impegnato nelle qualificazioni del salto in alto, mentre il 24enne napoletano affronterà le batterie dei 400 ostacoli al rientro dopo il recente infortunio rimediato in Diamond League a Montecarlo. Grande attesa in casa Italia per le finali del salto in lungo femminile (Larissa Iapichino è una delle favorite per le medaglie) e dei 100 metri al maschile. Di seguito ilcompleto, il ...