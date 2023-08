(Di sabato 19 agosto 2023)si è qualificata brillantemente alle semifinali dei 1500 metri ai2023 dileggera. L’abruzzese ha interpretato al meglio la propria batteria e ha chiuso al quarto posto con il tempo di 4:03.04, in una serie vinta dalla primatista mondiale Faith Kipyegon (4:02.62 per la kenyana) davanti all’etiope Diribe Welteji (4:02.72) e all’irlandese Sarah Healy (4:03.00). Buon risultato per la nostra portacolori che si è guadagnata un meritato passaggio del turno e che continua a coltivare il sogno di accedere all’atto conclusivo della rassegna iridata.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Molto bene, sono stracontenta di questa gara. Non mi aspettava che uscisse un 4:03 perché eravamo passate lente, mi ...

Atletica, Gaia Sabbatini in semifinale ai Mondiali: "Atteggiamento cambiato, non mi aspettavo 4:03.04"

