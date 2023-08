Atletica | Francesco Fortunato | “Livello assurdo oggi | non mi aspettavo di arrivare 11° con questo tempo”

(Di sabato 19 agosto 2023) Piazzamento deludente ma prestazione indubbiamente positiva per, che ha chiuso appena fuori dalla top10 nella 20 km maschile di marcia in apertura della giornata inaugurale dei Campionati Mondiali 2023 dileggera a Budapest. Il pugliese, vincitore lo scorso maggio degli Europei a squadre, ha sfiorato il record personale tagliando il traguardo in 1h19:01 non riuscendo però a tenere il ritmo del gruppo di testa nei primi 10 km. “È stata una gara inaspettata, difficilissima. Siamo partiti veramente forte e ho cercato di essere paziente e di attendere, perché comunque il ritmo era davvero molto sostenuto. La mia partenza a metà gara era più che forte e proiettava il mio record personale, che alla fine in effetti ho quasi confermato. Chiaramente ho un po’ rallentato alla fine, ma mai mi sarei aspettato di ...

