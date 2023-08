Atletica | che misura deve saltare Tamberi per la finale ai Mondiali? Norme di qualifica e progressione di gara

(Di sabato 19 agosto 2023) Cresce l’attesa per Gianmarco, che farà il proprio debutto ai2023 dileggera nella giornata di domenica 20 agosto. Il Campione Olimpico di salto in alto esordirà nellezioni in programma a partire dalle ore 10.35. Il fuoriclasse marchigiano insegue ovviamente l’accesso all’atto conclusivo che andrà poi in scena martedì sera a Budapest (Ungheria). Il ribattezzato Gimbo, alla sua quinta apparizione in una rassegna iridata e reduce dal quarto posto di Eugene nella passata edizione, ha conosciuto il regolamento del turno preliminare. Norma difissata a 2.30 metri, bisognerà dunque superare quell’asticella per avere la certezza di disputare l’atto conclusivo; in caso contrario bisognerà essere tra i migliori 12. Ladi ...

sabato 19 agosto, in occasione dei Mondiali 2023 di atletica leggera di scena a Budapest, in Ungheria. L'accesso in semifinale sembra assolutamente alla portata per Jacobs, malgrado un primato. Lo ha detto Larissa Iapichino dopo le qualificazioni del salto in lungo ai Mondiali di Budapest 2023 di atletica leggera nelle quali l'azzurra si è messa in luce: 'Io non sapevo nemmeno che mamma avesse...

Budapest, Mondiali di atletica: delusione nella marcia 20 km, si ritira Stano. Iapichino in finale RaiNews

Gaia Sabbatini si è qualificata brillantemente alle semifinali dei 1500 metri ai Mondiali 2023 di atletica leggera. L'abruzzese ha interpretato al meglio la propria batteria e ha chiuso al quarto post ...Attesa per il ritorno alle gare di Marcell Jacobs Nove giorni di gare, quarantadue titoli in palio, oltre sessanta ore di diretta, tra Rai 2, Rai Sport HD e RaiPlay: quello che scatta sabato 19 agosto ...