(Di sabato 19 agosto 2023)ha fatto il proprio esordio ai2023 dileggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri non ha strabiliato, ma è quantomeno riuscito a superare un turno e a staccare il biglietto per le semifinali. Il velocista lombardo ha chiuso la propria batteria al terzo posto con il tempo di 10.15 (0,4 m/s di vento contrario), l’ultimo utile per meritarsi la qualificazione (a onor del vero erano previsti anche quattro tempi di ripescaggio, si è passati con 10.17). L’azzurro ha superato proprio sul traguardo il canadese Brendon Rodney, lasciandoselo alle spalle per un solo. Il 28enne ha chiuso alle spalle del giapponese Abdul Hakim Sani Brown (10.07) e del giamaicano Rohan Watson (10.11).si è presentato a Budapest con una sola ...

Per come si era messa, con due espulsioni importanti e con una preparazioneda 'lavori in ... Sibilli e Nasti fanno ben sperare, Brenno dopo uniniziale sigla il primo clean sheet all'...... nel ciclismo del post - Nibali si gode assai meno di un tempo e nell'e nel tennis le ... pensando a questi 70 anni dall'ultimo titolo di Alberto Ascari, dobbiamo provare undi commossa ...... a rete tra il 12 e il 22 della ripresa dopo un primo tempo a reti bianche nonostante ilal ...tempo abbiamo preso le misure - spiega - eravamo un po' imballati per la preparazionema ...

Atletica, brivido Marcell Jacobs: si salva per un centesimo, è in semifinale ai Mondiali OA Sport

Ai Mondiali di atletica a Budapest vanno in scena le batterie dei 100 metri: Marcell Jacobs riesce a strappare il pass per le semifinali. Il campione olimpico (non senza difficoltà) chiude in terza ...Primo ostacolo superato per Marcell Jacobs ai Mondiali di atletica di Budapest. Il campione olimpico, impegnato nella sesta batteria dei 100 metri, conquista un pass per la semifinale anche se col bri ...