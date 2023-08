Atalanta | un attaccante verso il Bologna

(Di sabato 19 agosto 2023) Non giocherà domani sera alle 18.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia perché squalificato come mister Gasperini (in panca ci sarà...

L'belga è criticato in particolar modo dai tifosi dell'Inter ed è riuscito ad "oscurare" ...sembra essere Inter - Monza la partita più attesa dalla rete, seguita da Sassuolo -e ......dell'albanese Tare, si gira fulmineo e butta la palla in rete alle spalle di Taibi: il Brescia è ora sotto per 3 - 2. Mazzone esplode e inveisce contro il settore ospiti dell': "Se ...... condizionato dai rumors, l'non dovrebbe scendere in campo neppure contro l'dopo aver saltato il Cosenza. In attacco giocherà Pinamonti : alle sue spalle Defrel, Bajrami e ...

Dopo aver salutato Marko Arnautovic, il Bologna è alla ricerca di un attaccante per colmare il buco lasciato in avanti. Per Sky Sport, i felsinei avrebbero intensificato i contatti con l’Atalanta per ...Accostato quest'estate all’Inter, ha trovato un'altra squadra: l'affare da 35 milioni, bonus inclusi, sarebbe stato impossibile ...