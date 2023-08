Atalanta | ufficiale la cessione di Demiral all’Al-Ahli Il difensore saluta Bergamo | “Grazie”

(Di sabato 19 agosto 2023) Attraverso un comunicato, l’ha ufficializzato ladi Merih. Dopo 70 presenze e 3 gol, ilturco lascia la Dea a titolo definitivo e si accasa in Arabia Saudita. “” ha scritto su Instagram, pubblicando un video che riassume i suoi momenti più importanti con la maglia nerazzurra. “BC augura a Merih il meglio per il prosieguo della sua carriera sportiva“, si legge nella nota del club bergamasco, che dalla suaincasserà 20 milioni di euro. SportFace.

Merih Demiral è un nuovo calciatore dell' Al - Ahli. Lo ha comunicato l'Atalanta con una nota apparsa sul suo sito. Il turco si trasferisce in Saudi Pro League all'Al-Ahli a titolo definitivo e lascia la Serie A dopo aver vestito le maglie di Sassuolo, Juventus e Atalanta.

