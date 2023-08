Atalanta | brutto infortunio per El Bilal-Touré | il nome del sostituto

(Di sabato 19 agosto 2023) Vigilia di campionato in casa, chiamata dalla difficile trasferta contro il Sassuolo. Le ultime ore sono state condizionate dall’di El, l’acquisto più oneroso della storia del club. L’attaccante ha riportato un gravee dovrà rimanere fermo per almeno tre mesi. “Nel corso della gara amichevole contro la Juventus Elha riportato una rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro. Il quadro clinico necessita di ulteriori e approfondite valutazioni per definire la strategia chirurgica idonea al recupero funzionale completo”, si legge sul sito del club. Ildi ElLe strategie sul fronte calciomercato dell’...

Brutte notizie per l'Atalanta. El Bilal Tourè, attaccante maliano arrivato in estate dall'Almeria, sarà costretto a rimanere a lungo lontano dai campi di gioco. Il centravanti è stato sottoposto ad accertamenti.

L'attaccante colombiano Duvan Zapata sarebbe destinato alla permanenza a Bergamo. Dopo le diverse voci e trattative in corso, la tegola dell'infortunio aggroviglia inevitabilmente la situazione: ora l'attaccante colombiano non è più un esubero.