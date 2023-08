Aston Villa | Zaniolo | “La Premier League il mio sogno da quando ero bambino”

Leggi su sportface

(Di sabato 19 agosto 2023) Dopo appena sei mesi in Turchia, Nicolòsbarca in Inghilterra con l’. L’ex attaccante della Roma dichiara: “Sono molto contento di essere qui.mi ha chiamato il direttore Monchi non vedevo l’ora di accettare la proposta dell’: non vedo l’ora di giocare i miei primi minuti con questa maglia e questo fantastico club. L’è una delle migliori squadre della. Laè il campionato più importante del mondo, giocare in Inghilterra è il miosin daero. Ci aspetta una stagione impegnativa, la Conferenceè un torneo molto ...