Aston Villa-Everton – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 19 agosto 2023) Due club che puntano a riprendersi da sconfitte demoralizzanti all’inizio della stagione di Premier League si affrontano domenica 20 agosto nelle West Midlands, dove l’ospita l’. Gli uomini di Unai Emery sono stati schiacciati per 5-1 dal Newcastle United nella gara d’esordio, mentre i Toffees hanno dovuto rimpiangere una serie di occasioni mancate nella sconfitta per 1-0 contro il Fulham. Il calcio di inizio diè previsto alle 15 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreQuella che era iniziata come una giornata per i debuttanti si è trasformata in un incubo del Nord Est per l’...