Aston Villa | ecco Zaniolo | ' Qui grazie a Monchi' E non dimentica la Roma

(Di sabato 19 agosto 2023) BIRMINGHAM (Inghilterra) - Nicolòapproda in Premier League. L'ex attaccante dellasi è trasferito dal Galatasaray all', queste le sue prime parole in conferenza stampa. "Sono ...

BIRMINGHAM (Inghilterra) - Nicolò Zaniolo approda in Premier League. L'ex attaccante della Roma si è trasferito dal Galatasaray all', queste le sue prime parole in conferenza stampa. "Sono molto contento di essere qui - ha dichiarato l'ex talento giallorosso - quando mi ha chiamato il direttore Monchi non vedevo l'ora ...Nicolò Zaniolo è un nuovo giocatore dell'e appena dopo la firma si è presentato ai nuovi tifosi Nicolò Zaniolo è un nuovo giocatore dell'e appena dopo la firma si è presentato ai nuovi tifosi. Le sue dichiarazioni: "...Commenta per primo Ufficializzata la cessione di Nicolò Zaniolo all', il Galatasaray ha già messo il sostituto nel mirino: si tratta di Hakim Ziyech , già arrivato a Istanbul e pronto per una nuova avventura in Turchia.

Zaniolo Aston Villa a breve l'ufficialità RomaNews

Nicolò Zaniolo è pronto ad intraprendere una nuova avventura. L'attaccante italiano lascia la Turchia dopo solo sei mesi e vola in Premier League. Ad attenderlo ...Giulia Pastore, fidanzata dell’ex Milan, ora al Newcastle confessa sui social: «Sì, sono stati mesi complicati, questo è poco ma sicuro. Da un momento all’altro ti trovi a stravolgere la tua vita e a ...