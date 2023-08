Ascolti TV | Venerdì 18 agosto 2023 Ranieri 13 8% batte Robin 8 6% | boom dell’Italvolley agli Europei 12 2% | sempre bene Chicago P D 8 3% Un Altro Domani chiude al 14 5%

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 19 agosto 2023) Sogno e Son Desto Nella serata di ieri,18, su Rai1 Sogno e Son Desto in replica ha conquistato 1.605.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 Vi presento Christopherha incollato davanti al video 1.127.000 spettatori con uno share dell’8.6%. Su Rai2 la partita degliFemminili di Pallavolo – Italia-Svizzera è la scelta di 1.669.000 spettatori (12.2%). Su Italia1P.D. è visto da 1.115.000 spettatori pari all’8.3%. Su Rai3 The Hateful Eight arriva a 430.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 la replica de Il Terzo Indizio totalizza un a.m. di 714.000 spettatori (6%). Su La7 Malice – Il sospetto raggiunge 444.000 spettatori e il 3.4%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Mare forza quattro ottiene 335.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Sono Cose che ...