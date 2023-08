Arturo Artom all’Ak Galerie | benedizione vip a Pietrasanta

Leggi su danielebartocciblog

(Di sabato 19 agosto 2023)sempre al top. La Versilia Unisce il Mondo, un Party all’insegna della Collaborazione contra i grandi protagonisti. Ebbene sì, si è tenuto un grande party il 18 Agosto presso la AKdi Anna Kimerlie. Il leit-motiv della serata? Una collaborazione internazionale guidata dall’imprenditore Michael Rothling che parte dall’amore per la Versilia. Imprenditori e Manager sono stati al centro di una serata fantastica. “Abbiamo realizzato uno scambio di idee e valori illuminante. Sei grandi aziende, operanti in campi totalmente differenti, hanno dato vita ad un interscambio culturale che favorirà il nostro territorio”, fanno sapere dal party. Durante l’happening infatti hanno partecipato oltre 150 ospiti da tutto il mondo, per celebrare la diversità di pensiero e la stima nei confronti del nostro ...