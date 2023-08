... esprimeva la speranza che 'il tritolo esplodesse il 9 maggio 2022, come accadde il 9 maggio 2004', un riferimento al giorno in cui il padre e predecessore del leaderRamzan Kadyrov, Akhmat ...... esprimeva la speranza che 'il tritolo esplodesse il 9 maggio 2022, come accadde il 9 maggio 2004', un riferimento al giorno in cui il padre e predecessore del leaderRamzan Kadyrov, Akhmat ...

Arrivista ceceno per i diritti umani accusato di aver lanciato un appello al terrorismo Globalist.it

Le autorità russe hanno accusato l'importante avvocato e attivista ceceno per i diritti umani Abubakar Yangulbaev di "appelli al terrorismo", ha riferito venerdì il notiziario Ostorozhno Novosti.