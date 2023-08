Arriva il nuovo Rdc Ma ottenerlo non è così facile | ecco che cosa cambia

Leggi su affaritaliani

(Di sabato 19 agosto 2023) Addio Reddito di cittadinanza, benvenuto Supporto per la formazione e il lavoro. Molti italiani si preparano all’attivazione, prevista per il 1° settembre, della nuova piattaforma che andrà a sostituire il Reddito di cittadinanza. I cosiddetti “occupabili” percettori del Rdc passeranno dunque all’assegno di 350 euro al mese che potranno incassare se si iscriveranno al progetto per l'inserimento sul mercato del lavoro Segui su affaritaliani.it