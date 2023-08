Arrestato un educatore | accusato di aver violentato una ragazzina durante un ritiro spirituale

Il responsabile provinciale di Gioventù Studentesca "Don Giussani" di Reggio Emilia, che fa riferimento a Comunione e Liberazione, è statocon l'accusa di violenza sessuale su una 14enne. Secondo gli inquirenti, mentre era in ritiro spirituale a Rimini, in preparazione della Pasqua, avrebbe abusato di una ragazzina di 14 anni a ...Un52enne di Comunione e liberazione è statoper violenza sessuale su una ragazza di 14 anni. L'uomo è responsabile provinciale di Gioventù Studentesca 'Don Giussani' a Reggio Emilia ,...Il responsabile provinciale di Gioventù Studentesca "Don Giussani" di Reggio Emilia, che fa riferimento a Comunione e Liberazione, è statocon l'accusa di violenza sessuale su una 14enne. Secondo gli inquirenti, mentre era in ritiro spirituale a Rimini, in preparazione della Pasqua, avrebbe abusato di una ragazzina di 14 anni a ...

CAORLE - E' stato arrestato questa mattina a Caorle (Venezia), dove abitano i genitori, l'uomo di 52 anni accusato di violenza sessuale su una ragazza di 14 anni.Si tratta del responsabile provinciale di Gioventù studentesca "Don Giussani" di Reggio Emilia. Secondo l'accusa avrebbe abusato della ragazzina durante un ritiro spirituale in preparazione della Pasq ...