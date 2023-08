Argento mondiale di Taekwondo per la civitellina Beatrice Coradeschi

Leggi su lortica

(Di sabato 19 agosto 2023) L’obiettivo era quello di salire più in alto possibile e vincere una medaglia:ha conquistato l’diper la categoria Under 17 Freestyle Individuale Femminile. Tra gli atleti a indossare i colori della nazionale in Corea del Sud c’è infatti anche la, classe 2007, uno dei talenti di questa disciplina, da anni inserita ormai nell’elenco degli atleti maggiormente promettenti per l’Italia. Un curriculum lunghissimo quello che annovera successi in Toscana e nel mondo perche a suon di titoli europei, medaglie d’oro e non solo, è approdata fino alla nazionale. Poi l’avventura in Corea del Sud per gareggiare fino al 22 agosto al World ...