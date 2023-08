Nella sconfitta per 2 - 0 dell'Al - Nassr di Cristiano Ronaldo contro l'Al - Taawon, ilWaleed Abdullah si distrae e dà le spalle al campo: i tifosi lo avvertono dell'imminente ...In chiave anti - saudita, ringrazio Szczesny, Zielinski e Mourinho per aver resistito alle lusinghe multimilionarie : le parole deldella Juve sono ossigeno: "Ho già tanti soldi, l'...Per iltransalpino, che non intende evidentemente fare la riserva di D ci sarebbero anche altre offerte in Inghilterra, in Europa e inSaudita.

Arabia, il portiere dorme: lo svegliano i tifosi La Gazzetta dello Sport

L'ex capitano della Nazionale francese e portiere del Tottenham, Hugo Lloris, dice no alla Lazio secondo le ultime news di calciomercato riferite dal quotidiano L'Equipe. Lloris avrebbe interrotto le ...Hugo Lloris non sbarcherà in Italia per vestire la maglia della Lazio. Lo scrive L'Equipe, che spiega come il portiere del Tottenham, trentasei anni, abbia detto no alla Lazio nonostante ...