Anna Scala | l' ex le aveva rotto i denti | Quando torno ti uccido

PIANO DI SORRENTO. Anna Scala, la donna uccisa a coltellate dal suo ex giovedì a Piano di Sorrento e poi messa nel bagagliaio dell'auto, aveva presentato due denunce contro il suo assassino: il 24 luglio ai carabinieri ...

PIANO DI SORRENTO. Anna Scala, la donna uccisa a coltellate dal suo ex giovedì a Piano di Sorrento e poi messa nel bagagliaio dell'auto, aveva presentato due denunce contro il suo assassino: il ...La 56enne aveva denunciato l'ex compagno per ben due volte prima dell'omicidio. Lui le aveva rotto i denti a pugni e squarciato le gomme dell'auto. Le minacce al telefono: "Ti ammazzo" ...