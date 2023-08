(Di sabato 19 agosto 2023) Vanity Fair compie 20 anni. Vent'anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dalarchivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimenticabili. Oggi pubblichiamo un'intervista didel 2015: quattro anni prima della separazione da Brad Pitt, l'attrice aveva diretto un film con protagonista il marito sulla storia di una crisi di coppia

e Vivienne, stesso amore per il teatro Quella tra Vivienne- Pitt e il teatro è una lunga storia d'amore. La stessa che ha per protagonista anche mamma. È proprio lei, ...ci ha scioccato a giugno quando abbiamo visto il suoi nuovi capelli biondi . Sebbene le sue radici brune siano rimaste, i suoi capelli erano stati illuminati da varie tonalità di biondo,...La quindicenne aiuter l attrice nella produzione dell adattamento teatrale musicale del romanzo di S. E. Hinton. La figlia di, Vivienne, sar coinvolta nella produzione del musical di Broadway, The ...

Angelina Jolie: «Qualcosa di nostro» Vanity Fair Italia

Vanity Fair compie 20 anni. Vent'anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimentic ...Ci sono molti geni legati al cancro al seno in attesa di essere identificati, come avrebbero appena fatto ricercatori canadesi ed europei.