Andrea Lo Cicero coinvolto in un incidente d’auto | le sue parole

Venerdì di paura a Roma perLo, ex rugbista della nazionale. Mentre percorreva la Cassia Bis, il "Barone" è rimasto coinvolto in un folle incidente causato da un'auto che procedeva contromano. Fortunatamente non ...Attimi di paura perLo. L'ex rugbista, visto all'ultima edizione de L'Isola dei Famosi con Ilary Blasi, è rimasto coinvolto in un incidente sulla Cassia bis, a Roma . Quattro auto si sono scontrate, cinque ...Testimone dell'incidente anche l'ex rugbistaLo. Il 'Barone' era in sella sulla sua moto e stava percorrendo quel tratto di strada: 'Prego Dio. Vivi per miracolo per una macchina in ...

Lo Cicero, terrore a Roma: “Vivo per miracolo”, incidente folle contromano Tuttosport

Questa mattina Andrea Lo Cicero è stato coinvolto in un incidente d'auto a Roma. L'ex naufrago ha spiegato la dinamica sui social ...Andrea Lo Cicero: “Vivi per miracolo, follia totale” L’ex rugbista coinvolto in uno spaventoso incidente sulla Cassia Bis Valentina Di Nino Giornalista Romana, laurea in Scienze Politiche… Leggi ...