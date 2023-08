Ancora un incidente sulla Telesina | due persone in ospedale

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEnnesimostradaleStatale372. Il bilancio è di due feriti. Non erano passate nemmeno 24 ore dallo scontro tra due moto avvenuto verso le 14 di venerdì 18 agosto tra gli svincoli di Paupisi e Solopaca che un violento impatto si è registratostessa arteria, attorno alle ore 9 di oggi, sabato 19 agosto, in prossimità dell’abitato di Benevento, al Km. 60+700, all’altezza dello svincolo della Statale per Campobasso in direzione Benevento. Per cause che sono in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Benevento si sono scontrati un furgone ed una station wagon. L’urto è stato molto forte e probabilmente questo significa che si tratta di un frontale. I conducenti dei due mezzi entrambi uomini, rispettivamente di 50 e 70 anni, sono stati soccorsi ...