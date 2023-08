(Di sabato 19 agosto 2023) Si è chiusa in bagno Il primo istinto della ragazzina, che si trovava al piano di sopra, è stato quello di chiudersi a chiave nel bagno. Una volta lì, però, ha temuto per la sorte dei suoi. Ha ...

Ancona, ladro in casa: 12enne mette in salvo i nonni e lo fa arrestare TGCOM

Ancona ha la sua eroina. Si tratta di una ragazzina di 12 anni, che ha fatto arrestare un ladro entrato nella villetta dove abita con i genitori e i nonni, dopo avere messo in salvo questi ultimi. Il ...Il malvivente, un pregiudicato sui cinquant’anni, s’intrufola nell’abitazione. La ragazzina lo vede, si barrica con i nonni nella stanza da letto, li tranquillizza. Poi avverte telefonicamente i genit ...